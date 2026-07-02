Marco Moreno deja el Eibar para fichar por el Sport Clube Bahia brasileño
La SD Eibar y el Sport Clube Bahia han alcanzado un acuerdo para el traspaso del jugador Marco Moreno al equipo brasileño, según ha informado este jueves el club guipuzcoano.
El defensa canario llegó al equipo armero en el mercado de verano de la temporada pasada y desde su incorporación ha disputado un total de 30 partidos oficiales con la camiseta azulgrana, acumulando en esta temporada más de 2500 minutos sobre el terreno de juego.
El Eibar ha agradecido a Marco Moreno su "trabajo, dedicación y profesionalidad" durante su etapa en el club.
Moreno fue titular en la defensa en buena parte de la temporada en la Liga Hypermotion hasta que una lesión le apartó de las convocatorias en el último tramo del campeonato.
El club armero también le desea la "mayor de las suertes" en su nueva etapa personal y profesional.
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