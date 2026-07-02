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Marco Moreno deja el Eibar para fichar por el Sport Clube Bahia brasileño

El defensa canario llegó al equipo armero en el mercado de verano de la temporada pasada. Moreno fue titular en la defensa en buena parte del campeonato hasta que una lesión le apartó del equipo.
(Foto de ARCHIVO) Marco Moreno of SD Eibar in action during the Spanish league, LaLiga Hypermotion, football match played between Malaga CF and SD Eibar at La Rosaleda stadium on August 16, 2025, in Malaga, Spain. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press 16/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Marco Moreno en un partido de la temporada pasada. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Marco Morenok Eibar utzi du Sport Clube Bahia Brasilgo taldera joateko
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

La SD Eibar y el Sport Clube Bahia han alcanzado un acuerdo para el traspaso del jugador Marco Moreno al equipo brasileño, según ha informado este jueves el club guipuzcoano.

El defensa canario llegó al equipo armero en el mercado de verano de la temporada pasada y desde su incorporación ha disputado un total de 30 partidos oficiales con la camiseta azulgrana, acumulando en esta temporada más de 2500 minutos sobre el terreno de juego.

El Eibar ha agradecido a Marco Moreno su "trabajo, dedicación y profesionalidad" durante su etapa en el club.

Moreno fue titular en la defensa en buena parte de la temporada en la Liga Hypermotion hasta que una lesión le apartó de las convocatorias en el último tramo del campeonato.

El club armero también le desea la "mayor de las suertes" en su nueva etapa personal y profesional.

 

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