Samara Ortiz, nueva jugadora del Eibar

El Eibar ha anunciado el fichaje de Samara Ortiz para la próxima temporada. Formada en la cantera del Rayo Vallecano, viene procedente del Depor Abanca, tras cuatro temporadas en el conjunto gallego, con el que consiguió el ascenso a Liga F.

Samara acumula más de 5.000 minutos en Liga F, de los cuales 2.044 corresponden a la última temporada, en la que fue una de las jugadoras con mayor continuidad del conjunto gallego.

A sus 28 años, Samara inicia una nueva etapa en Ipurua, reforzando el lateral del equipo armero.