Javi Martón: “Es un partido especial, fueron seis años muy bonitos en San Sebastián"
Javi Martón ha comparecido en rueda de prensa de cara al partido del jueves ante el Sanse. El jugador navarro ha destacado la competitividad y el apoyo que ha sentido desde el primer día en el equipo. Además, Martón ha dejado claro que este es un partido especial para él, debido a su pasado txuri-urdin.
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El conjunto canario ha dominado el encuentro, pero los armeros han sido mucho más eficaces en las áreas y Javi Martón, con un doblete, ha sido fundamental para lograr la victoria.
El Eibar sigue sin levantar cabeza (2-1)
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El Eibar sigue sin levantar cabeza, tras perder también ante el Real Madrid (0-1)
El Eibar ha perdido 0-1 ante el Real Madrid, en la jornada 23 de la Liga F Moeve, en casa. El Eibar solo ha encajado cinco goles en los 11 partidos disputados en casa, y con esta derrota suma su octavo partido consecutivo perdido.
El Eibar vuelve a ganar fuera de casa y sigue soñando con el playoff (0-1)
El Eibar ha logrado su segunda victoria consecutiva a domicilio tras imponerse 0-1 al Andorra, gracias al gol de Peru Nolaskoain. El conjunto armero ha encadenado ya ocho partidos sin perder y mantiene vivas sus opciones de pelear por un puesto en el playoff de ascenso.
El Eibar encadena su séptima derrota consecutiva ante el Espanyol en Barcelona (2-0)
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El Eibar rompe el maleficio y logra su primera victoria del curso como visitante (0-1)
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