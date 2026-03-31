Rueda de Prensa
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Javi Martón: “Es un partido especial, fueron seis años muy bonitos en San Sebastián"

Javi Marton Eibar
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Anaitz Arbilla: “Taldea prest dago ortzeguneko partidari aurre egiteko"
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E. I. I. | EITB

Última actualización

Javi Martón ha comparecido en rueda de prensa de cara al partido del jueves ante el Sanse. El jugador navarro ha destacado la competitividad y el apoyo que ha sentido desde el primer día en el equipo. Además, Martón ha dejado claro que este es un partido especial para él, debido a su pasado txuri-urdin.

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