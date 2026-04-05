El Eibar encadena ante el Ceuta su cuarta victoria consecutiva (3-0)
El Eibar ha confirmado su excelente momento de forma y ha goleado este domingo por 3-0 a un Ceuta que antes del encuentro sólo tenía tres puntos menos que el conjunto armero, en un duelo entre dos equipos que aspiran a entrar en el play-off de ascenso a Primera División.
El choque ha comenzado con intensidad y pasados los diez primeros minutos se ha pitado un penalti por un derribo dentro del área a Bautista por parte del guardameta del equipo ceutí Pedro López. La pena máxima la ha marcado Javi Martón (1-0).
En el minuto 22, el disparo de Marcos ha obligado a lucirse a Magunagoitia con un paradón.
Pasada la primera media hora, la colegiada ha anulado un gol de cabeza de Jair, que hubiera sido su primer tanto con la camiseta azulgrana, por fuera juego previo.
El Ceuta ha salido con más fuerza en el segundo período y ha aumentado su presión sobre un Eibar, que cuidaba su ventaja con mimo.
En el minuto 52, Corpas ha lanzado una falta, ha peinado el balón Arbilla y Carlos Hernández lo ha introducido en su propia portería (2-0).
El conjunto vasco ha buscado la sentencia y ha podido tenerla con un saque directo de falta de Arbilla que ha salido rozando el larguero.
El Eibar ha puesto la puntilla en el minuto 70 con un nuevo saque de falta de Corpas que ha cabeceado Javi Martínez y ha puesto el balón a los pies de Bautista, que ha marcado el tercero (3-0).
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