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El Eibar sigue sin levantar cabeza, tras perder también ante el Real Madrid (0-1)

Eibar
18:00 - 20:00

Foto: SD Eibar

Euskaraz irakurri: Eibarrek burua altxatu ezinik jarraitzen du, Real Madrilen aurka ere galduta (0-1)
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EITB

Última actualización

El Eibar ha perdido 0-1 ante el Real Madrid, en la jornada 23 de la Liga F Moeve, en casa. El Eibar solo ha encajado cinco goles en los 11 partidos disputados en casa, y con esta derrota suma su octavo partido consecutivo perdido.

Fútbol SD Eibar Liga F Moeve

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