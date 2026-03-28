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El Eibar sigue sin levantar cabeza (2-1)

Deportivo - Eibar - F Liga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Burua altxatu ezinik jarraitzen du Eibarrek (2-1)
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EITB

Última actualización

El Eibar ha perdido 2-1 ante el Deportivo de La Coruña a pesar de haberse adelantado en el marcador gracias al gol de Lara Lacosta. Por lo tanto, las armeras han encajado su novena derrota seguida.

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