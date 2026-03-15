El Eibar corta su racha de victorias en casa al no pasar del empate ante el Burgos (0-0)
El Burgos se ha llevado este domingo un meritorio empate de Ipurua y ha truncado la racha victoriosa de seis partidos consecutivos con victoria como local del EIbar, lo que mantiene a ambos en la primera mitad de la tabla.
Tras unos primeros minutos de tanteo, el partido se ha animado a partir del minuto 20 en el que Martón lo ha intentado con un remate de cabeza. En el 43, otra ocasión de Martón, muy clara, a la que ha respondido bien Cantero. Los armeros han tenido más el balón en la primera parte, pero su dominio ha sido infructuoso.
En la segunda mitad, Iñigo Córdoba ha tenido una ocasión para romper la igualada con un disparo desde dentro del área que ha salido rozando el larguero.
Gran ocasión de Ares
Minutos después, Adu Ares ha tenido la oportunidad más clara del partido en un potente disparo desde el lado izquierdo del área, que ha obligado a lucirse a Cantero.
Arbilla ha tenido otra ocasión en el 86 pero el gol no hallegado y el partido ha terminado finalmente con empate a cero y reparto de puntos.
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