LaLiga Hypermotion
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Eibar corta su racha de victorias en casa al no pasar del empate ante el Burgos (0-0)

Los armeros han gozado de algunas ocasiones claras para marcar, pero no han podido pasar del empate ante los burgaleses.
Adu_Ares_Eibar
Adu res ha tenido una ocasión muy clara para marcar. Foto: SD Eibar.
Euskaraz irakurri: Eibarrek etxeko garaipenen bolada eten du, Burgosen aurkako berdinketa gainditu ez duelako (0-0)
author image

EITB

Última actualización

El Burgos se ha llevado este domingo un meritorio empate de Ipurua y ha truncado la racha victoriosa de seis partidos consecutivos con victoria como local del EIbar, lo que mantiene a ambos en la primera mitad de la tabla.

Tras unos primeros minutos de tanteo, el partido se ha animado a partir del minuto 20 en el que Martón lo ha intentado con un remate de cabeza. En el 43, otra ocasión de Martón, muy clara, a la que ha respondido bien Cantero. Los armeros han tenido más el balón en la primera parte, pero su dominio ha sido infructuoso.

En la segunda mitad, Iñigo Córdoba ha tenido una ocasión para romper la igualada con un disparo desde dentro del área que ha salido rozando el larguero.

Gran ocasión de Ares

Minutos después, Adu Ares ha tenido la oportunidad más clara del partido en un potente disparo desde el lado izquierdo del área, que ha obligado a lucirse a Cantero.

Arbilla ha tenido otra ocasión en el 86 pero el gol  no hallegado y el partido ha terminado finalmente con empate a cero y reparto de puntos.

SD Eibar LaLiga Hypermotion Goles Estadio Ipurua

Te puede interesar

Iñaki-Goikoetxea-Eibar-entrenatzailea-balantzea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iñaki Goikoetxea, técnico del Eibar: "No estamos en un buen momento, nos está costando una barbaridad"

El balón no volverá a rodar en la Liga F hasta el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Además de descansar, los equipos aprovecharán los próximos días para reforzar sus puntos fuertes y mejorar sus defectos. Es el caso del Eibar, el equipo de Iñaki Goikoetxea está lejos del descenso, pero hace tiempo que está inmerso en una dinámica de malos resultados.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X