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El Eibar recibe una goleada ante el Atlético (4-0)

ALCALÁ DE HENARES (MADRID), 03/05/2026.- La futbolista del Atlético de Madrid Femenino Priscila Chinchilla (c) se enfrenta a Amaia Iribarren (i), del Éibar Femenino, durante el partido de la 27ª jornada de la Liga F de fútbol disputado este domingo en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid en Alcalá de Henares (Madrid). EFE/ Fernando Villar
18:00 - 20:00
Atlético vs Eibar. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Eibarrek gol zaparrada jaso du Atleticoren aurka (4-0)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar ha perdido 4-0 ante el Atlético de Madrid en la jornada 27 de la Liga F Moeve. En la primera parte las armeras han aguantado bien a su rival, pero en la segunda no han sido rivales y han recibido una goleada.

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