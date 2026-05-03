El Eibar recibe una goleada ante el Atlético (4-0)
El Eibar ha perdido 4-0 ante el Atlético de Madrid en la jornada 27 de la Liga F Moeve. En la primera parte las armeras han aguantado bien a su rival, pero en la segunda no han sido rivales y han recibido una goleada.
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El Eibar se frena en Ipurua ante un Málaga más efectivo (2-4)
El equipo armero ha visto truncada su racha de diez partidos invicto tras caer en casa frente al Málaga en un duelo directo por la promoción. Los locales, que llegaron a remontar en la primera mitad, terminaron superados por la insistencia visitante.
Jon Bautista entra en el top 5 de máximos goleadores de la historia del Eibar
El delantero de Errenteria lleva 41 goles en los 150 partidos que ha jugado con el equipo armero; los tres últimos, por el momento, los marcó el pasado viernes, ante el Albacete.
El Eibar vuelve a la senda de la victoria a costa del colista Levante (2-1)
El Eibar, que acumulaba once jornadas sin ganar, ha puesto fin a su mala racha al imponerse 2-1 al colista Levante en Ipurua, gracias a los goles de Iara y Garazi y a la actuación estelar de Eunate Astralaga, que ha realizado paradas decisivas, entre ellas un penalti.
Bautista guía al Eibar hacia la pelea por el ascenso en Albacete (0-3)
Un 'hat-trick' del delantero armero ha dado la victoria al conjunto gipuzkoano, que se coloca en posiciones de play-off.
Peru Nolaskoain sufre un esguince severo en el tobillo, y Jon Guruzeta una lesión muscular
Los dos jugadores del Eibar se encuentran ya en tratamiento, para recuperarse de sus dolencias.
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Los armeros, que siguen en racha, se han impuesto gracias a los goles de Martón y Sergio Álvarez.
Sergio Álvarez renueva con el Eibar hasta el 2028
El centrocampista asturiano ha sumado, en esta temporada, más de 30 encuentros llegando a los 250 partidos oficiales.
El Eibar saca un punto en Valladolid y suma ya ocho partidos consecutivos sin perder (0-0)
Los de Beñat San José han obtenido un empate en el José Zorrilla, y, de esta manera, finaliza la 35ª jornada de LaLiga Hypermotion en octava posición, a tres puntos de los puestos de play-off. El equipo vasco ha conseguido veinte de los últimos veinticuatro puntos en juego.
El Eibar encadena ante el Ceuta su cuarta victoria consecutiva (3-0)
Los armeros llevan siete jornadas consecutivas puntuando, y entran en la pelea directa por los puestos play-off.