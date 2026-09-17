Aplazamiento
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Levante-Athletic se jugará el miércoles 21 de octubre

El choque comenzará a las 20:00 horas en el Ciutat de Valencia. El encuentro que debió jugarse este miércoles, pero que quedó suspendido por las fuertes tormentas que descargaron en Valencia, inundando el terreno de juego y haciendo imposible la práctica del fútbol.
Estadio-Ciutat-de-Valencia-Levante-Athletic
El fuerte aguacero caído sobre el estadio Ciutat de Valencia, el miércoles 16 de septiembre. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Levante-Athletic norgehiagoka urriaren 21ean jokatuko da, 20:00etan
KIROLAK EITB LOGO

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El encuentro entre el Levante y el Athletic correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, que tenía previsto disputarse el pasado miércoles 16 de septiembre en el Ciutat de Valencia y fue aplazado por las inclemencias meteorológicas, se disputará el próximo 21 de octubre a las 20:00 horas.

LaLiga ha anunciado este jueves que el próximo 21 de octubre se disputará el partido del Ciutat de Valencia entre Levante y Athletic Club (20:00 horas). Un encuentro que debió jugarse este miércoles, pero que quedó suspendido por las fuertes tormentas que descargaron en Valencia, inundando el terreno de juego y haciendo imposible la práctica del fútbol.

Así, ambos equipos cerraran la jornada 6 de LaLiga EA Sports entre medias de la jornada 9 y 10 de Liga. Un partido que coincidirá con la disputa de parte de la jornada 3 de la fase liga de la Liga de Campeones. De hecho, ese mismo día a las 21:00 horas, el Real Madrid recibirá al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu y Real Betis hará lo propio con el Feyenoord en La Cartuja.

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X