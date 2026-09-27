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El Athletic se impone al Atlético de Madrid (3-2) en Lezama

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Athletic neskak
18:00 - 20:00
Las chicas del Athletic celebrando la victoria. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Athleticek 3-2 hartu du mendean Atletico Madril
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Última actualización

Las de Víctor Martín han sumado una valiosa victoria ante el Atlético de Madrid (3-2), en un partido disputado, en el que el Athletic ha sabido aprovechar sus oportunidades y llevarse los tres puntos. 

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