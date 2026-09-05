El Athletic de Terzic logra una gran victoria tras golear al Atlético en San Mamés (3-0)

El partido comenzó con gran intensidad, y la primera ocasión clara de gol la tuvo el Atlético de Madrid en el minuto tres. Sin embargo, el disparo de Kang-in Lee se estrelló en el poste. El equipo del Cholo Simeone salió mejor, mientras que los rojiblancos necesitaron varios minutos para meterse en el partido y frenar las embestidas del rival.

En cuanto al juego ofensivo, Nico Williams intentó crear peligro por la banda izquierda aprovechando su velocidad, y la mejor ocasión para marcar la ha tuvo Oihan Sancet, aunque su disparo terminó marchándose fuera por muy poco.

El Atlético apretó mucho, y al equipo de Terzic le costó salir con el balón jugado desde atrás. En cualquier caso, el choque fue muy igualado y la primera parte acabó sin goles, aunque Pablo Barrios estado a punto de batir a Unai Simón con un disparo desde dentro del área, poco antes de coger el camino a vestuarios.

Por otro lado, antes de finalizar la primera parte, Yerai tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir un golpe en la cabeza, y en la reanudación fue sustituido por Paredes.

El inicio de la segunda mitad fue de auténtica locura. El Athletic fue un huracán y arrolló a su rival con dos goles en apenas dos minutos. En el minuto 46, Nico Williams batió con un cabezazo a Oblak tras recibir un balón desviado por Hancko ante un disparo de Iñaki Williams.

Y en la siguiente jugada, los rojiblancos robaron en campo rival e Iñaki Williams habilitó a Robert Navarro que, tras recortar a Grimaldo, definió con la zurda al palo largo para hacer el segundo.

El Atlético quedo noqueado sobre la lona y Simeone buscó la reacción realizando simultáneamente cuatro cambios. Saltaron al campo Julián Álvarez, Arnau Ortiz, Koke y Cuti Romero, y el equipo madrileño dio un paso adelante con la intención de marcar un gol y meterse en el partido.

Los de Terzic, por su parte, buscaban robar el balón y salir con transiciones rápidas hacia la portería de Oblak aprovechando los pasillos que los colchoneros dejaban en la zaga.

Los de Simeone lo intentaron hasta el final, pero el Athletic se defendió a la perfección, y no tuvieron ninguna opción de remontar el resultado. Al contrario, Oihan Sancet puso la sentencia en el minuto 89, y la recta final del encuentro fue para deleite de la afición congregada en San Mamés.

El Athletic logró así una merecida gran victoria, la primera de la temporada en San Mamés.