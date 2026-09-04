Athletic – Atlético de Madrid
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Terzic: “Ningún equipo del mundo es invencible, y menos si jugamos en casa”

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LEZAMA (BIZKAIA),. 04/09/2026 - El entrenador del Athletic de Bilbao, Edin Terzic, ha ofrecido este viernes una rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo. EFE/Miguel Toña
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Euskaraz irakurri: Terzic: "Ez dago talde garaiezinik; eta, are gutxiago, etxean jokatzen badugu"
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El Athletic Club recibe este sábado al Atlético de Madrid en San Mamés. Edin Terzic afirma que es consicente de que se trata de un rival de gran nivel, pero subraya que el equipo rojiblanco está preparado para enfrentarse a los mejores. El técnico alemán también ha hablado sobre los conflictos internos del club.

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