Athletic vs Elche
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Edin Terzic: “El Elche es un equipo valiente y nosotros  tendremos que ser también valientes a la hora de jugar"

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Edin Terzic Athleticeko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Edin Terzic, entrenador del Athletic. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Edin Terzic: "Elx talde ausarta da eta guk ere joko ausarta egin beharko dugu"
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Última actualización

Los bilbaínos reciben el sábado en San Mamés al Elche en la 5ª jornada de la Liga EA Sports. El objetivo de los de Terzic es lograr su tercera victoria consecutiva. 

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