El Athletic traspasa a Unai Gómez al Udinese
El Athletic ha traspasado a su jugador Unai Gómez al Udinese, de la Liga de Italia, según ha anunciado este miércoles el propio club vizcaíno. El centrocampista de Bermeo, de 23 años, deja el Athletic después de jugar 117 partidos oficiales con su primer equipo, en el que debutó en 2023; la entidad bilbaína ha precisado que ingresa una cantidad fija por la transferencia y que se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y derecho de tanteo.
Unai Gómez, ha recordado el Athletic, completó su formación como futbolista entre la cantera de Lezama y el Danok Bat. En el primer equipo del Athletic, ha marcado seis goles.
En su palmarés, se halla la Copa del Rey de la temporada 2023-2024, que ganó junto a todos sus compañeros.
Te puede interesar
Edin Terzic, en su presentación como nuevo entrenador del Athletic: “La primera respuesta es Lezama”
El técnico alemán ha llevado a cabo, este martes, su primera comparecencia como técnico del equipo rojiblanco, en Bilbao. Terzic ha destacado que no ha pedido ningún fichaje, porque cree que cuenta con una buena plantilla a su disposición, y ha enfatizado su ilusión por trabajar en el Athletic y por dirigir a sus jugadores en San Mamés.
Gorosabel, primer lesionado de la pretemporada del Athletic
El lateral rojiblanco presenta "una lesión moderada en el aductor largo derecho", y queda "pendiente de evolución", según el parte médico publicado por el club.
El Athletic comienza la pretemporada, con los primeros exámenes médicos para los jugadores
A las órdenes del nuevo entrenador, Edin Terzic, los futbolistas del equipo rojiblanco han comenzado a pasar, en Lezama, las habituales revisiones médicas de cada inicio de campaña.
Fallece el mítico portero del Athletic Carmelo Cedrún
Carmelo, campeón de Liga y de Copa con el equipo vasco, jugó durante catorce temporadas en el club bilbaíno, entre las campañas 1950-1051 y 1963-1964. En total, disputó 404 partidos oficiales con el Athletic, donde sucedió a Raimundo Pérez Lezama y dio el relevo a José Ángel Iribar. Ha fallecido a los 95 años.
Maite Zubieta ficha por el Atlético de Madrid hasta 2028
La futbolista vizcaína llega al conjunto colchonero procedente del Athletic, donde ha jugado las últimas cuatro temporadas, disputando 103 partidos.
Mikel González renueva y seguirá como director del Fútbol del Athletic hasta 2030
González accedió al cargo en noviembre de 2022 de la mano del presidente Jon Uriarte.
La exrojiblanca Nerea Nevado ficha por el Milán hasta 2028
La vizcaína lucirá el dorsal 47 en su nuevo club. El Athletic anunció el pasado 1 de junio que la defensa santurtziarra no iba a continuar en el equipo rojiblanco, a pesar de tener una oferta de renovación, que la jugadora decidió declinar.
Nico Williams sufre una lesión muscular en el aductor derecho de “grado moderado”
El resultado de los exámenes no le descartan para el resto del Mundial 2026, en función del recorrido de la selección española en el torneo.
Víctor Martín, nuevo entrenador del Athletic femenino
Ha firmado por una temporada y viene de entrenar al Madrid CFF y al Atlético Madrid, club del que fue destituido en enero.