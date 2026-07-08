El Athletic traspasa a Unai Gómez al Udinese

El Athletic ha traspasado a su jugador Unai Gómez al Udinese, de la Liga de Italia, según ha anunciado este miércoles el propio club vizcaíno. El centrocampista de Bermeo, de 23 años, deja el Athletic después de jugar 117 partidos oficiales con su primer equipo, en el que debutó en 2023; la entidad bilbaína ha precisado que ingresa una cantidad fija por la transferencia y que se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y derecho de tanteo.

Unai Gómez, ha recordado el Athletic, completó su formación como futbolista entre la cantera de Lezama y el Danok Bat. En el primer equipo del Athletic, ha marcado seis goles.

En su palmarés, se halla la Copa del Rey de la temporada 2023-2024, que ganó junto a todos sus compañeros.