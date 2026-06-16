Unai Simón debuta en el Mundial y es el primer futbolista del Athletic en jugar cuatro grandes campeonatos de selecciones

El portero del Athletic Unai Simón debutó el lunes, en el partido España-Cabo Verde, en el Campeonato del Mundo de fútbol de 2026, y, de esta manera, se ha convertido en el primer futbolista en la historia del Athletic en jugar cuatro grandes campeonatos de selecciones.

Simón, de 29 años, disputó la Eurocopa de 2020, que se jugó en 2021, el Mundial de 2022 y la Eurocopa de 2024, y, con este Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, ya suma cuatro grandes torneos internacionales de selecciones. Además, también jugó, en 2021, los Juegos Olímpicos de 2020.

El guardameta alavés suma 58 partidos como internacional con la selección de España. Fue convocado por primera vez en 2020, y es, habitualmente, titular en las alineaciones del equipo que entrena Luis de la Fuente.

En paralelo, Simón, con cinco partidos, ha igualado a Agustín Gainza, Julio Salinas y Andoni Zubizarreta en la relación de jugadores del Athletic que han sido alineados en más partidos en la historia del Mundial. Telmo Zarra, en 1950, en Brasil, disputó seis encuentros, y lidera esa lista.