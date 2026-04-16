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Ernesto Valverde: “Estamos en una situación en la que nos urge ganar”

Ernesto Valverde, Athleticeko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club
Euskaraz irakurri: Ernesto Valverde: "Irabaztea premiazkoa da guretzat"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha reflexionado sobre la delicada situación que atraviesa el equipo, y espera con ganas el siguiente partido de Liga ante Osasuna del próximo martes.

Athletic Club

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