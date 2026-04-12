Athletic vs. Villarreal (1-2)
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Guruzeta: “No podemos permitirnos la primera parte que hemos hecho"

Gorka Guruzeta
18:00 - 20:00
Gorka Guruzeta. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Guruzeta: “Ezin dugu horrelako lehen zatia jokatu"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador del Athletic ha hablado sobre la derrota sufrida en San Mamés ante el Villarreal (1-2) en la 31ª jornada de LaLiga EA Sports.

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