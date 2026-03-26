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Gorka Guruzeta: “Este año, que nos está costando todo mucho más, se ve dónde tenemos que mejorar”

Gorka Guruzeta - Entrevista Radio Euskadi
18:00 - 20:00
Gorka Guruzeta en la entrevista realizada por Radio Euskadi.
Euskaraz irakurri: Gorka Guruzeta: "Dena askoz gehiago kostatzen ari zaigun urte honetan, hobekuntzak non egin behar ditugun ikusten da"
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EITB

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Gorka Guruzeta, delantero del Athletic, ha explicado en Radio Euskadi que les viene bien pasar por estos momentos, para así mejorar las cosas y “poder mirar hacia arriba”. También se ha referido a Valverde y a los objetivos del equipo.

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