Athletic vs. Valencia
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Valverde: “Hay otra plaza europea, un gran aliciente para nosotros"

LEZAMA (BIZKAIA), 09/05/2026.- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Lezama (Bizkaia). EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Valverde: "Europarako beste postu bat dago, eta guretzat pizgarri handia da"
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KIROLAK EITB

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El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el partido que disputarán frente al Valencia en San Mamés en la 35ª jornada de LaLiga EA Sports.

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