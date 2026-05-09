Valverde: “Hay otra plaza europea, un gran aliciente para nosotros"
El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el partido que disputarán frente al Valencia en San Mamés en la 35ª jornada de LaLiga EA Sports.
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Yeray Álvarez: “Mi sueño es acabar mi carrera en el Athletic”
Yeray Álvarez ha renovado con el Athletic hasta el 2028. El defensa se ha mostrado muy feliz con el acuerdo y con “más ganas que nunca de seguir jugando”. En la rueda de prensa ha hablado también sobre los 10 meses que ha estado sin poder jugar y del nuevo entrenador, Edin Terzic.
Yeray amplía su contrato con el Athletic Club hasta 2028
El central de Barakaldo ha firmado para dos temporadas más, con opción a una tercera. "Cuando las dos partes quieren, todo es muy sencillo. Estoy muy contento de renovar y siempre repetiré que mi sueño es acabar aquí mi carrera", ha afirmado Yeray.
¿Es Terzic el técnico adecuado para el Athletic?
El técnico de Menden, nuevo inquilino del banquillo de San Mamés y relevo de Ernesto Valverde, será el segundo técnico alemán en la historia del club tras Jupp Heynckes. De padre bosnio y madre croata, será su primera experiencia en la élite como máximo responsable fuera de Alemania.
Edin Terzić será el entrenador del Athletic durante las dos próximas temporadas
El club rojiblanco ha informado del fichaje del técnico alemán a través de un comunicado publicado en su cuenta X. El técnico de Menden, de padre bosnio y madre croata, será el segundo técnico alemán en la historia del club tras Jupp Heynckes.
Ernesto Valverde: “Ha sido una liberación, nadie sabe lo que se sufre ahí abajo"
Ernesto Valverde ha cumplido 500 partidos en el banquillo del Athletic y lo ha hecho en el derbi disputado en Mendizorrotza ante el Alavés, con una victoria que da la tranquilidad clasificatoria a los leones. El entrenador rojiblanco ha subrayado el "sufrimiento" de jugadores y cuerpo técnico en situaciones de incertidumbre clasificatoria.
Unai Simón: “Nos hemos metido al vestuario sabiendo que estabamos haciendo las cosas bien”
Declaraciones del jugador del Athletic, Unai Simón, tras la victoria de su equipo por 2-4 ante el Alavés, en el partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports.
El Athletic logra una victoria a domicilio ante el Badalona (0-1)
El Athletic Club se ha impuesto por la mínima en casa del Badalona Women gracias a un gol de Ane Azkona en la primera mitad. Con este resultado, las rojiblancas adelantan al equipo catalán en la clasificación de la Liga F Moeve, y se sitúan en octava posición.
Valverde: “Veo al Alavés con mucha energía”
El técnico del Athletic cree que el sábado en Mandizorroza se disputa un derbi con mucho en juego. Ve una oportunidad muy clara para que su equipo se enganche a los puestos de arriba en caso de conseguir la victoria, aunque es consciente que en frente tendrán a un rival muy fuerte y peligroso, que cuenta con uno de los delanteros más en forma de la competición: Toni Martínez.
Valverde y Nico Williams, con semblante serio, conversan antes del entrenamiento
El técnico rojiblanco y el extremo han estado un buen rato hablando, en una secuencia en la que parece que el entrenador, con rostro serio, pedía algún tipo de explicación al jugador, que también respondía con semblante serio. La conversación ha tenido lugar antes de que saliesen el resto de jugadores al césped.