Iñaki Williams: “Muy mala sensación, ahora tragar y aguantar el chaparrón”
Declaraciones del jugador del Athletic, Iñaki Williams, tras la derrota de su equipo por 0-1 ante el Valencia, en el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports.
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Sadiq aleja al Athletic de Europa y acerca al Valencia a la salvación (0-1)
El Valencia se ha llevado los tres puntos de San Mamés gracias a un gol que ha marcado Sadiq nada más saltar al terreno de juego en la segunda mitad. Nico Williams se ha retirado por lesión en el minuto 36.
El Athletic cae derrotado ante el Deportivo en Lezama (0-1)
El Athletic ha perdido por la mínima este sábado ante el Deportivo de La Coruña. Ainhoa Marín ha marcado el único gol del encuentro. Con este resultado, las rojiblancas se mantienen en la octava plaza de la liga con 38 puntos.
Valverde: “Hay otra plaza europea, un gran aliciente para nosotros"
El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el partido que disputarán frente al Valencia en San Mamés en la 35ª jornada de LaLiga EA Sports.
Yeray Álvarez: “Mi sueño es acabar mi carrera en el Athletic”
Yeray Álvarez ha renovado con el Athletic hasta el 2028. El defensa se ha mostrado muy feliz con el acuerdo y con “más ganas que nunca de seguir jugando”. En la rueda de prensa ha hablado también sobre los 10 meses que ha estado sin poder jugar y del nuevo entrenador, Edin Terzic.
Yeray amplía su contrato con el Athletic Club hasta 2028
El central de Barakaldo ha firmado para dos temporadas más, con opción a una tercera. "Cuando las dos partes quieren, todo es muy sencillo. Estoy muy contento de renovar y siempre repetiré que mi sueño es acabar aquí mi carrera", ha afirmado Yeray.
¿Es Terzic el técnico adecuado para el Athletic?
El técnico de Menden, nuevo inquilino del banquillo de San Mamés y relevo de Ernesto Valverde, será el segundo técnico alemán en la historia del club tras Jupp Heynckes. De padre bosnio y madre croata, será su primera experiencia en la élite como máximo responsable fuera de Alemania.
Edin Terzić será el entrenador del Athletic durante las dos próximas temporadas
El club rojiblanco ha informado del fichaje del técnico alemán a través de un comunicado publicado en su cuenta X. El técnico de Menden, de padre bosnio y madre croata, será el segundo técnico alemán en la historia del club tras Jupp Heynckes.
Ernesto Valverde: “Ha sido una liberación, nadie sabe lo que se sufre ahí abajo"
Ernesto Valverde ha cumplido 500 partidos en el banquillo del Athletic y lo ha hecho en el derbi disputado en Mendizorrotza ante el Alavés, con una victoria que da la tranquilidad clasificatoria a los leones. El entrenador rojiblanco ha subrayado el "sufrimiento" de jugadores y cuerpo técnico en situaciones de incertidumbre clasificatoria.
Unai Simón: “Nos hemos metido al vestuario sabiendo que estabamos haciendo las cosas bien”
Declaraciones del jugador del Athletic, Unai Simón, tras la victoria de su equipo por 2-4 ante el Alavés, en el partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports.