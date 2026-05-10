ATHLETIC VS VALENCIA (0-1)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Iñaki Williams: “Muy mala sensación, ahora tragar y aguantar el chaparrón”

Athletic
18:00 - 20:00
Iñaki Williams. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Iñaki Williams: “Oso sentsazio txarra, orain irentsi eta egoerari eutsi besterik ez dago”
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Declaraciones del jugador del Athletic, Iñaki Williams, tras la derrota de su equipo por 0-1 ante el Valencia, en el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X