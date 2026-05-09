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El Athletic cae derrotado ante el Deportivo en Lezama (0-1)

Athletic - Deportivo - F Liga
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Athleticek galdu egin du Deportivoren aurka etxean (0-1)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Athletic ha perdido por la mínima este sábado ante el Deportivo de La Coruña. Ainhoa Marín ha marcado el único gol del encuentro. Con este resultado, las rojiblancas se mantienen en la octava plaza de la liga con 38 puntos.

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