Rueda de prensa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Iñigo Lekue: "El objetivo a corto plazo es alcanzar los 42 puntos"

Iñigo Lekue, Athleticeko jokalaria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iñigo Lekue: "Epe laburrean 42 puntu lortzea da helburua"
author image

EITB

Última actualización

El jugador del Athletic Iñigo Lekue ha comparecido en rueda de prensa para analizar la situación del equipo, su futuro y los objetivos de esta temporada.

Athletic Club

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X