Iñigo Lekue: "El objetivo a corto plazo es alcanzar los 42 puntos"
El jugador del Athletic Iñigo Lekue ha comparecido en rueda de prensa para analizar la situación del equipo, su futuro y los objetivos de esta temporada.
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El conjunto africano visitará a Austria en Viena el próximo viernes 27 y a Alemania en Stuttgart el lunes 30.
El Athletic remonta para derrotar al Madrid CFF (4-1)
El Athletic Club ha sumado tres valiosos puntos gracias a su victoria por 4-1 frente al Madrid CFF en Lezama después de remontar un gol olímpico de la visitante Ángela Sosa con los tantos de Sara Ortega, Jone Amezaga, Leire Baños y Ane Azkona.
Sancet: "No nos podemos venir tan abajo después de un segundo gol en contra"
El equipo de Valverde ha sufrido una dolorosa derrota ante el Girona, cayendo 3-0 con goles de Hugo Rincón, Azzedine Ounahi y Claudio Echeverri. Anclado en los 35 puntos, esta derrota puede hacer daño en su lucha por regresar a puestos europeos.
Ruiz de Galarreta: "Tenemos que conseguir los tres puntos sí o sí antes del parón"
El equipo de Valverde ha encajado una dolorosa derrota ante el Girona, tras perder 3-0 con goles de Hugo Rincón, Azzedine Ounahi y Claudio Echeverri. Con esta derrota el Athletic se aleja aún más de los puestos europeos.
El Athletic sucumbe frente al Girona y se distancia de la zona europea (3-0)
El equipo de Valverde ha sufrido una dolorosa derrota ante el Girona, cayendo 3-0 con goles de Hugo Rincón, Azzedine Ounahi y Claudio Echeverri. Anclado en los 35 puntos, esta derrota puede hacer daño en su lucha por regresar a puestos europeos.
Valverde: "Mañana tenemos una gran oportunidad de dar un paso adelante"
El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el partido de la 28ª jornada de la Liga EA Sports ante el Girona. Ha señalado que ganar al Girona en casa es complicado, pero que su objetivo es superar esa prueba.
Maroan Sannadi: "Estoy en las mejores condiciones para dar lo mejor de mi"
El jugador del Athletic Club Maroan Sannadi está de vuelta tras recuperarse de su lesión de rodilla.
Las pruebas descartan una lesión grave de Unai Gómez, que tiene una contusión en la rodilla izquierda
El bermeano tuvo que ser sustituido el pasado sábado a los diez minutos del partido frente al Barcelona. Las pruebas médicas a las que ha sido sometido este lunes han revelado el alcance de una lesión que en un primer momento pareció de mayor gravedad.
El Athletic muestra mejoría, pero no es suficiente para derrotar al líder Barcelona (0-1)
Los rojiblancos lo han dado todo en el campo y en el partido se ha visto el juego que les ha faltado en otros partidos, pero aún así no han podido derrotar al líder de la Liga.