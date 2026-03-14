Girona vs Athletic (3-0)
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Ruiz de Galarreta: "Tenemos que conseguir los tres puntos sí o sí antes del parón"

Ruiz de Galarreta
18:00 - 20:00
Ruiz de Galarreta. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Ruiz de Galarreta: "Hiru puntuak lortu behar ditugu geldialdia baino lehen bai ala bai"
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EITB

Última actualización

El equipo de Valverde ha encajado una dolorosa derrota ante el Girona, tras perder 3-0 con goles de Hugo Rincón, Azzedine Ounahi y Claudio Echeverri. Con esta derrota el Athletic se aleja aún más de los puestos europeos.

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