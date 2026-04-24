Atlético vs. Athletic
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Valverde: “Nuestra intención es apurar cada partido para sumar puntos"

GRAFCAV2522. LEZAMA (BIZKAIA), 24/04/2026.-El entrenador del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde en rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Athletico de Madrid en el Metropolitano. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Valverde: "Partida guztiak estutu nahi ditugu puntuak batzeko"
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el partido que jugarán contra el Atlético de Madrid en la 32ª jornada de LaLiga EA Sports.

Fútbol Athletic Club LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Yuri Berchiche prentsa aurrekoan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Yuri Berchiche: “No estamos donde queríamos y el partido ante Osasuna es una final"

Yuri Berchiche ha puesto voz al momento crítico del Athletic, marcado por la irregularidad, las dudas y la presión clasificatoria. El lateral ha admitido el desgaste emocional “hay noches que no he dormido” y ha asumido que el equipo mira tanto a Europa como a la zona baja. Con siete jornadas por delante, ha señalado el duelo ante Osasuna como “el partido llave” para evitar complicaciones mayores y reengancharse a los objetivos. 
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X