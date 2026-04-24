Valverde: “Nuestra intención es apurar cada partido para sumar puntos"
El entrenador del Athletic Club ha hablado sobre el partido que jugarán contra el Atlético de Madrid en la 32ª jornada de LaLiga EA Sports.
Te puede interesar
El alemán Terzic se perfila como sustituto de Valverde en el banquillo del Athletic
Varios medios confirman que el exentrenador del Borussia Dortmund es el elegido por la directiva de Jon Uriarte para dirigir al equipo a partir de la próxima temporada.
Patri Zugasti y Bibi Schulze reciben el alta médica
Las dos jugadoras del Athletic estarán disponibles para el entrenador, Javi Lerga, en la recta final de la Liga F.
Guruzeta: “Hemos demostrado el equipo que somos; todos juntos vamos a hacer cosas grandes”
Gorka Guruzeta ha marcado el gol que ha dado la victoria al Athletic en el partido contra Osasuna. El delantero se ha mostrado contento porque “querían ganar y lo han conseguido”.
Un solitario gol de Guruzeta y las paradas de Simón deciden el derbi en San Mamés (1-0)
Los de Valverde respiran gracias a una trabajada victoria ante un Osasuna, que flaqueó en la primera parte, pero que mereció más en la segunda. Sin embargo, Budimir, héroe rojillo en la mayoría de las ocasiones, esta tarde no ha acertado.
Arranca el segundo mandato de Jon Uriarte con la toma de posesión de su directiva
Tras la proclamación del sábado, esta tarde se ha escenificado, con la habitual foto a las puertas del Palacio de Ibaigane, el arranque de la segunda legislatura. Once miembros de la anterior Junta repiten y se suman otras ocho colaboradoras y colaboradores, entre los que destaca el expresidente de la Federación Vasca de Fútbol, Javier Landeta.
Jon Uriarte, presidente del Athletic hasta 2030
Uriarte, que ya ha desempeñado el cargo entre 2022 y 2026, lidera la única candidatura que se ha presentado a las elecciones de la entidad rojiblanca; de esta manera, cotinuará como presidente, para los próximos cuatro años, tal y como ha proclamado la Junta Electoral.
Yuri Berchiche: “No estamos donde queríamos y el partido ante Osasuna es una final"
Yuri Berchiche ha puesto voz al momento crítico del Athletic, marcado por la irregularidad, las dudas y la presión clasificatoria. El lateral ha admitido el desgaste emocional “hay noches que no he dormido” y ha asumido que el equipo mira tanto a Europa como a la zona baja. Con siete jornadas por delante, ha señalado el duelo ante Osasuna como “el partido llave” para evitar complicaciones mayores y reengancharse a los objetivos.
Ernesto Valverde: “Estamos en una situación en la que nos urge ganar”
El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha reflexionado sobre la delicada situación que atraviesa el equipo, y espera con ganas el siguiente partido de Liga ante Osasuna del próximo martes.
Guruzeta: “No podemos permitirnos la primera parte que hemos hecho"
El jugador del Athletic ha hablado sobre la derrota sufrida en San Mamés ante el Villarreal (1-2) en la 31ª jornada de LaLiga EA Sports.