Jon Uriarte, presidente del Athletic hasta 2030

Jon Uriarte seguirá como presidente del Athletic para los próximos cuatro años, hasta 2030. Uriarte, que ya ha desempeñado el cargo entre 2022 y 2026, lidera la única candidatura que se ha presentado a las elecciones de la entidad rojiblanca; de esta manera, continuará como presidente del Athletic, tal y como ha proclamado la Junta Electoral.

Uriarte adelantó en octubre de 2025 que iba a ser cabeza de lista en una candidatura con la que pretendía continuar en la presidencia. El pasado 24 de marzo, anunció la convocatoria de las elecciones para el 8 de mayo, dado que en junio se cumplían cuatro años desde los anteriores comicios del club vizcaíno. La candidatura con la que se ha presentado ha sido la única que se ha postulado para dirigir la entidad, por lo que seguirá como presidente en los próximos cuatro años, sin necesidad de que las socias y los socios del Athletic emitan su voto.

Jon Uriarte accedió por primera vez a la presidencia del Athletic en junio de 2022, tras derrotar en las elecciones a Iñaki Arechabaleta y Ricardo Barkala. Bajo su mandato, el equipo vasco ha ganado una Copa del Rey, en 2024, y ha disputado la Liga de Campeones de la temporada 2025-2026.