Athletic vs. Osasuna

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Yuri Berchiche: “No estamos donde queríamos y el partido ante Osasuna es una final"

Yuri Berchiche prentsa aurrekoan
18:00 - 20:00
Yuri Berchiche. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Yuri Berchiche: "Ez gaude nahi genuen tokian eta Osasunaren aurkako partida final bat da"
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Yuri Berchiche ha puesto voz al momento crítico del Athletic, marcado por la irregularidad, las dudas y la presión clasificatoria. El lateral ha admitido el desgaste emocional “hay noches que no he dormido” y ha asumido que el equipo mira tanto a Europa como a la zona baja. Con siete jornadas por delante, ha señalado el duelo ante Osasuna como “el partido llave” para evitar complicaciones mayores y reengancharse a los objetivos. 

Athletic Club San Mamés LaLiga EA Sports Osasuna Derbi Vasco

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X