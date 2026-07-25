PRETEMPORADA

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El Alavés derrota al Girona en el segundo amistoso del verano (0-1)

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Girona-Alaves (0-1)
18:00 - 20:00

Foto: Alavés

Euskaraz irakurri: Alavesek Girona garaitu du udako bigarren lagunartekoan (0-1)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Alavés ha ganado 0-1 al Girona en el segundo amistoso de la pretemporada disputado en el Vall d 'en Bas. El único gol del encuentro lo ha marcado Álvaro García en el tramo final, mediante un remate posterior a un córner.

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports

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