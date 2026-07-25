El Alavés derrota al Girona en el segundo amistoso del verano (0-1)
El Alavés ha ganado 0-1 al Girona en el segundo amistoso de la pretemporada disputado en el Vall d 'en Bas. El único gol del encuentro lo ha marcado Álvaro García en el tramo final, mediante un remate posterior a un córner.
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El delantero gallego de 23 años llega procedente del Utrecht neerlandés.
Koski sufre una conmoción cerebral no grave por un golpe y deberá reposar
Según ha informado el Alavés, las pruebas médicas realizadas han descartado lesiones de mayor gravedad.
El Alavés ha fichado a Hanane Ait El Haj para reforzar la línea defensiva
Juega de lateral izquierdo y destaca por ser una jugadora ofensiva. Es la capitana de la selección de Marruecos, con quien está disputando la Copa Africana de Naciones Femenina.
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