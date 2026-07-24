Koski sufre una conmoción cerebral no grave por un golpe y deberá reposar
El jugador del Deportivo Alavés Ville Koski ha recibido un golpe fortuito en la cabeza con un balón durante la sesión entrenamiento en Torremirona, Girona, donde el equipo vitoriano está concentrado, que le provocó una conmoción cerebral.
Según ha informado el Alavés, las pruebas médicas realizadas han descartado lesiones de mayor gravedad. Aplicando el protocolo sanitario, el futbolista deberá guardar reposo durante los próximos días. Por ello, el defensa central finlandés será baja para el encuentro amistoso de mañana frente al Girona FC y queda pendiente de evolución.
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