El Alavés ha fichado a Hanane Ait El Haj para reforzar la línea defensiva

El Alavés ha anunciado el fichaje de la lateral izquierdo Hanane Ait El Haj para reforzar la zaga defensiva de cara a esta temporada 26/27. La jugadora marroquí, nacida en 1994, destaca por su gran trayectoria internacional y es la capitana de la selección de Marruecos, con quien está disputando la Copa Africana de Naciones Femenina.

Desde el club indican que "Hanane aterriza en Vitoria-Gasteiz para aportar experiencia, liderazgo y un perfil ofensivo desde el carril izquierdo. Ait El Haj es una lateral de largo recorrido, con una marcada vocación ofensiva y una gran capacidad para influir en el juego de su equipo. Valiente en la conducción, destaca por su habilidad para superar rivales con balón y por su constante participación en la construcción de las jugadas, ofreciendo siempre una solución en campo contrario".

Por lo demás, "en el apartado defensivo, la internacional marroquí sobresale por su intensidad y agresividad en los duelos. Competitiva y contundente en los balones divididos, combina su capacidad física con una mentalidad ganadora que le permite aportar solidez y equilibrio al equipo. Con una amplia experiencia tanto a nivel de clubes como internacional, Hanane Ait El Haj se suma al proyecto de las Gloriosas para aportar jerarquía, personalidad y calidad en ambos lados del campo", ha explicado el Alavés.