Sánchez Flores, antes de visitar al Elche: “El partido del sábado es una final”
El Alavés visitará el sábado el Martínez Valero para enfrentarse al Elche. El entrenador del los babazorros destaca la importancia del duelo que jugará su equipo este fin de semana, pero también advierte que aún queda mucha competición y que el resultado que cosechen no será definitivo para el futuro de los suyos. Espera que sus jugadores jueguen con madurez y que sepan tomar buenas decisiones cuando tengan el balón en sus pies.
Te puede interesar
Antonio Sivera: “Es una derrota dura”
Declaraciones del jugador del Alavés, Antonio Sivera, tras la derrota de su equipo por 2-4 ante el Athletic, en el partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports.
El Athletic remonta un derbi que deja al Alavés al borde del abismo (2-4)
El equipo babazorro se ha adelantado por dos veces en el marcador, pero los leones, con cuatro goles, los tres últimos en 15 minutos, se han llevado unos puntos que valen su peso en oro.
Sánchez Flores, sobre el derbi: “El Athletic es un equipo más peligroso que hace dos meses”
El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, ha comparecido en rueda de prensa este jueves para hablar sobre el derbi que les enfrentará al Athletic Club en Mendizorrotza este sábado.
Ángel Pérez: “Mentalmente, es una victoria que da más que tres puntos”
Declaraciones del jugador del Alavés, Ángel Pérez, tras la victoria de su equipo por 2-1 ante el Mallorca, en el partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports. Los albiazules suman así tres puntos que les permiten salir de las posiciones de descenso.
El Alavés remonta con un doblete de Toni Martínez y firma tres puntos de oro ante el Mallorca (2-1)
El Glorioso ha conseguido una victoria de enorme valor tras remontar al Mallorca en un duelo directo por la permanencia. El conjunto babazorro ha reaccionado en la segunda mitad gracias a un inspirado Toni Martínez, autor de un doblete que ha dado la vuelta al marcador.
Sánchez Flores: “Contamos con un jugador más, que es la grada"
El Deportivo Alavés afronta este sábado en Mendizorrotza un duelo directo por la permanencia ante el Mallorca. Quique Sánchez Flores ha querido rebajar la presión, apelando a la experiencia del vestuario en este tipo de situaciones y destacando el papel clave de la afición como “un jugador más”.
Tenaglia: “Tuvimos muchas ocasiones, las fallamos y ellos no nos perdonaron”
El Alavés ha perdido ante el Real Madrid por 2-1. Después del partido, Nahuel Tenaglia ha aceptado que “han dejado un metro a Vinicius y a Mbappe, y ellos no perdonan”, pero también sabe que ellos han jugado bien, “hicimos buen fútbol”.
Mbappe y Vinicius dejan sin premio al Alavés a pesar de competir bien en el Bernabeu (2-1)
Los de Quique Sánchez Flores han podido meterse en el partido en varias ocasiones, pero no han acertado cara a gol. Un bonito gol marcado por Toni Martínez de espuela en el descuento ha puesto algo de suspense, pero ya era demasiado tarde.
Dafne Triviño: “El Deportivo Alavés ha creído en el proceso y el ascenso de las Gloriosas es el premio"
Tras tres temporadas exigentes en la Segunda División, el equipo femenino del Deportivo Alavés ha culminado su esfuerzo con un merecido ascenso a la Liga F Moeve. La responsable de la sección femenina del club desde sus inicios, Dafne Triviño, ha destacado el compromiso sostenido de la entidad: el Deportivo Alavés “ha creído en el proceso”, ha subrayado, señalando que esa confianza ha sido clave para alcanzar el objetivo del ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino.