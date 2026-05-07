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Sánchez Flores, antes de visitar al Elche: “El partido del sábado es una final”

Quique Sanchez Flores en rueda de prensa antes del partido contra el Elche
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores en rueda de prensa
Euskaraz irakurri: Sanchez Flores, Elxi bisita egin aurretik: "Larunbateko partida final bat da"

Última actualización

El Alavés visitará el sábado el Martínez Valero para enfrentarse al Elche. El entrenador del los babazorros destaca la importancia del duelo que jugará su equipo este fin de semana, pero también advierte que aún queda mucha competición y que el resultado que cosechen no será definitivo para el futuro de los suyos. Espera que sus jugadores jueguen con madurez y que sepan tomar buenas decisiones cuando tengan el balón en sus pies. 

Quique Sánchez Flores LaLiga EA Sports Alavés

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