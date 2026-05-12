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Quique Sánchez Flores: “Tendremos que dar el 200% contra el mejor equipo de la Liga”

Quique Sanchez Flores Prentsaurrekoa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Quique Sánchez Flores: "Ligako talde onenaren aurka % 200 eman beharko dugu"
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El técnico del Alavés ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido ante el FC Barcelona, donde ha destacado que las virtudes del Alavés pueden incomodar a los blaugranas. 

Fútbol Quique Sánchez Flores LaLiga EA Sports Alavés Estadio de Mendizorroza

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