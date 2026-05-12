Quique Sánchez Flores: “Tendremos que dar el 200% contra el mejor equipo de la Liga”
El técnico del Alavés ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido ante el FC Barcelona, donde ha destacado que las virtudes del Alavés pueden incomodar a los blaugranas.
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Mendizorrotza estará a reventar para recibir al campeón en busca de la salvación
El Alavés se enfrenta a un FC Barcelona ya campeón en un duelo clave para lograr la permanencia. Esta será la quinta ocasión esta temporada en la que el equipo vitoriano venda todas las entradas de un partido.
Antonio Sivera: “Ahora mismo cada punto cuenta”
Declaraciones del jugador del Alavés, Antonio Sivera, tras el empate de su equipo por 1-1 ante el Elche, en el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports.
El Alavés suma en Elche, aunque sigue sin despegar (1-1)
Los babazorros se han adelantado con un gol de Toni Martínez, de penalti, y han empatado después los ilicitanos con un tanto de cabeza de Álvaro Rodríguez. Al final, los albiazules se han podido llevar el triunfo con un remate de Mañas al palo en el minuto 98.
Sánchez Flores, antes de visitar al Elche: “El partido del sábado es una final”
El Alavés visitará el sábado el Martínez Valero para enfrentarse al Elche. El entrenador del los babazorros destaca la importancia del duelo que jugará su equipo este fin de semana, pero también advierte que aún queda mucha competición y que el resultado que cosechen no será definitivo para el futuro de los suyos. Espera que sus jugadores jueguen con madurez y que sepan tomar buenas decisiones cuando tengan el balón en sus pies.
Antonio Sivera: “Es una derrota dura”
Declaraciones del jugador del Alavés, Antonio Sivera, tras la derrota de su equipo por 2-4 ante el Athletic, en el partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports.
El Athletic remonta un derbi que deja al Alavés al borde del abismo (2-4)
El equipo babazorro se ha adelantado por dos veces en el marcador, pero los leones, con cuatro goles, los tres últimos en 15 minutos, se han llevado unos puntos que valen su peso en oro.
Sánchez Flores, sobre el derbi: “El Athletic es un equipo más peligroso que hace dos meses”
El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, ha comparecido en rueda de prensa este jueves para hablar sobre el derbi que les enfrentará al Athletic Club en Mendizorrotza este sábado.
Ángel Pérez: “Mentalmente, es una victoria que da más que tres puntos”
Declaraciones del jugador del Alavés, Ángel Pérez, tras la victoria de su equipo por 2-1 ante el Mallorca, en el partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports. Los albiazules suman así tres puntos que les permiten salir de las posiciones de descenso.
El Alavés remonta con un doblete de Toni Martínez y firma tres puntos de oro ante el Mallorca (2-1)
El Glorioso ha conseguido una victoria de enorme valor tras remontar al Mallorca en un duelo directo por la permanencia. El conjunto babazorro ha reaccionado en la segunda mitad gracias a un inspirado Toni Martínez, autor de un doblete que ha dado la vuelta al marcador.