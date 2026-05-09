Antonio Sivera: “Ahora mismo cada punto cuenta”

El Alavés visitará el sábado el Martínez Valero para enfrentarse al Elche. El entrenador del los babazorros destaca la importancia del duelo que jugará su equipo este fin de semana, pero también advierte que aún queda mucha competición y que el resultado que cosechen no será definitivo para el futuro de los suyos. Espera que sus jugadores jueguen con madurez y que sepan tomar buenas decisiones cuando tengan el balón en sus pies.