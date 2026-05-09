ELCHE VS ALAVÉS (1-1)
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Antonio Sivera: “Ahora mismo cada punto cuenta”

Alaves
18:00 - 20:00
Antonio Sivera. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Antonio Sivera: "Une honetan puntu bakoitzak balio du"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Declaraciones del jugador del Alavés, Antonio Sivera, tras el empate de su equipo por 1-1 ante el Elche, en el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

Fútbol LaLiga EA Sports Alavés

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