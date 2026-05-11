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Mendizorrotza estará a reventar para recibir al campeón en busca de la salvación

El Alavés se enfrenta a un FC Barcelona ya campeón en un duelo clave para lograr la permanencia. Esta será la quinta ocasión esta temporada en la que el equipo vitoriano venda todas las entradas de un partido.

Alaveseko jokalariak zaleekin ospatzen
Jugadores del Alavés celebrando con los aficionados; Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Mendizorrotza lehertzera salbazioaren bila
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Alavés se medirá a un FC Barcelona que se acaba de coronar campeón de LaLiga EA Sports en una jornada que será clave para poder permanecer en la máxima categoría. Los babazorros lo saben y llenarán Mendizorrotza para brindar todo el apoyo posible a su equipo, tal y como ha informado el Alavés este lunes.

Esta será la quinta ocasión esta temporada en la que el equipo vitoriano venda todas las entradas de un partido, las anteriores fueron ante el Real Madrid, CA Osasuna, Real Oviedo y Athletic.

Este será el penúltimo encuentro que el Alavés jugará en casa esta temporada, después visitará el Carlos Tartiere para jugar contra el Oviedo y cerrará la temporada en Mendizorroza ante el Rayo Vallecano.

Fútbol LaLiga EA Sports Alavés Estadio de Mendizorroza FC Barcelona

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