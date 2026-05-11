El Alavés se medirá a un FC Barcelona que se acaba de coronar campeón de LaLiga EA Sports en una jornada que será clave para poder permanecer en la máxima categoría. Los babazorros lo saben y llenarán Mendizorrotza para brindar todo el apoyo posible a su equipo, tal y como ha informado el Alavés este lunes.

Esta será la quinta ocasión esta temporada en la que el equipo vitoriano venda todas las entradas de un partido, las anteriores fueron ante el Real Madrid, CA Osasuna, Real Oviedo y Athletic.

Este será el penúltimo encuentro que el Alavés jugará en casa esta temporada, después visitará el Carlos Tartiere para jugar contra el Oviedo y cerrará la temporada en Mendizorroza ante el Rayo Vallecano.