Rueda de prensa
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Ángel Pérez, sobre el derbi ante la Real: “Sabemos que no será nada fácil, pero queremos los tres puntos"

Angel Perez, Alaveseko jokalaria
18:00 - 20:00
Ángel Pérez, jugador del Alavés
Euskaraz irakurri: Angel Perez, Realaren aurkako derbiari buruz: "Badakigu ez dela batere erraza izango, baina hiru puntuak nahi ditugu"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador de Alavés Ángel Perez ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre el derbi que disputarán los babazorros este fin de semana ante la Real Sociedad.

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