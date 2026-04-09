Derbi Real Sociedad-Alavés
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Sánchez Flores: “Nos refugiamos en la idea de competir bien y ser un buen rival”

Quique Sánchez Flores, Alaveseko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés
Euskaraz irakurri: Sanchez Flores: "Ondo lehiatzeko eta aurkari ona izateko ideian babesten gara"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador del Alavés Quique Sánchez Flores ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre el derbi contra la Real Sociedad de este sábado. Ha subrayado la calidad del rival, además de su idea de competir lo mejor posible.

Quique Sánchez Flores Alavés LaLiga EA Sports

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