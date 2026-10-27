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Loren Barbado: “Nuestro objetivo es reducir al máximo las diferencias, disfrutar y sentir que hemos sido competitivos”
El Anaitasuna se enfrentará mañana al Alavés en Txerloia, en la primera jornada de la Copa del Rey. El técnico Loren Barbado ha explicado que el partido es "una especie de reconocimiento" para el equipo, así como “un día para disfrutar en comunidad”.
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