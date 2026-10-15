El Sestao River se clasifica para la final de la Copa Federación, en la que se enfrentará al Recreativo de Huelva

El Sestao River se ha clasificado para la final de la Copa Federación de 2026, este miércoles, al eliminar, en Las Llanas, en su estadio, al Salamanca, en una semifinal en la que el equipo vizcaíno ha ganado por 3-1. En la final, el Sestao River se enfrentará al Recreativo de Huelva, el 14 de noviembre, sábado, también en Las Llanas.

En la semifinal que ha disputado el conjunto vasco ante el Salamanca, Zorrilla, Castañeda de penalti y Bengoetxea han marcado los goles que han dado la clasificación al Sestao River.

El Recreativo de Huelva, por su parte, ha eliminado al Navalcarnero, en la tanda de penaltis, en la otra semifinal.