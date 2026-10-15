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El Sestao River se clasifica para la final de la Copa Federación, en la que se enfrentará al Recreativo de Huelva

El equipo vizcaíno, en las semifinales, ha eliminado al Salamanca. La final tendrá lugar el próximo 14 de noviembre, sábado, y se jugará en Las Llanas.
Sestao River Federazio Kopa
Los jugadores del Sestao River festejan su pase a la final. Foto: @SestaoRC (X).
Euskaraz irakurri: Sestao River Federazio Kopako finalerako sailkatu da; Recreativo Huelva izango du aurkari
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Sestao River se ha clasificado para la final de la Copa Federación de 2026, este miércoles, al eliminar, en Las Llanas, en su estadio, al Salamanca, en una semifinal en la que el equipo vizcaíno ha ganado por 3-1. En la final, el Sestao River se enfrentará al Recreativo de Huelva, el 14 de noviembre, sábado, también en Las Llanas.

En la semifinal que ha disputado el conjunto vasco ante el Salamanca, Zorrilla, Castañeda de penalti y Bengoetxea han marcado los goles que han dado la clasificación al Sestao River.

El Recreativo de Huelva, por su parte, ha eliminado al Navalcarnero, en la tanda de penaltis, en la otra semifinal.

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