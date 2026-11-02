Barandika y Basque ganan en dos sets a Laduche y Manci, y lideran el grupo B del Eusko Label Winter Series

Xabi Barandika y Thibault Basque han ganado a Ludo Laduche y Mikel Manci, en dos sets, por 15-8 y 15-6, en la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Eusko Label Winter Series de 2026-2027, dentro del grupo B, en el Jai Alai de Gernika, este lunes. De esta manera, Barandika y Basque, que son los actuales campeones de la Jai Alai League, han sumado cuatro puntos en la clasificación de su grupo, que lideran, en tanto que Laduche y Manci no han podido estrenar su casillero.

Ha sido un partido en el que la superioridad de la pareja ganadora ha sido clara. Barandika y Basque han tomado el mando en el marcador prácticamente desde el inicio de los dos sets que se han disputado, y pronto han marcado una diferencia notable, que han sabido gestionar y mantener con acierto.

En el primer set, el delantero de Gernika y el zaguero de Bidarte se ha ido al descanso ganando por 8-2, que era un resultado que dejaba las cosas muy difíciles para sus rivales. Laduche y Manci, no obstante, han apretado después, y se han situado a tres tantos, en el 11-8; pero la respuesta de Barandika y Basque ha sido contundente, con cuatro tantos consecutivos que les han otorgado el primer punto del partido.

No han cambiado demasiado las cosas en el segundo set, que ha sido, también, dominado por Barandika y por Basque. Laduche y Manci han tratado de contrarrestar el buen juego de sus oponentes, pero los campeones de la Liga han firmado un debut muy sólido en el campeonato, y han ratificado su victoria.