Anaitasuna-Alavés, Prat o San Rafael frente al Athletic y Atlético Calatayud-Osasuna, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey
El Anaitasuna se enfrentará al Alavés en Azkoitia, el Athletic visitará al Prat o al San Rafael y Osasuna jugará en el campo del Atlético Calatayud en la primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2026-2027. El sorteo que se ha realizado en Madrid este lunes al mediodía ha deparado, además, otros dos derbis vascos: CD Pamplona-Eibar y Portugalete-Real Unión. Estos son los demás enfrentamientos para los equipos de Euskal Herria que entraban en el sorteo: Sestao River-Espanyol, Peña Sport-Huesca, Tudelano-Zaragoza, Reus-Barakaldo y Amorebieta-Logroñés.
En este contexto, el Anaitasuna, que llega desde la ronda previa, recibirá a un equipo de Primera División, el Alavés. Los otros dos conjuntos vascos de la máxima categoría jugarán también ante equipos que llegan de la ronda previa: el Athletic, ante el Prat, de Cataluña, o el San Rafael, de Ibiza (el partido de vuelta está pendiente de disputarse, pero en la ida el Prat ganó por 1-5); Osasuna visitará al Atlético Calatayud.
El Sestao River también tendrá un rival de LaLiga EA Sports, el Espanyol. El Eibar, líder de LaLiga Hypermotion, visitará al CD Pamplona, de 3ª RFEF, y el Peña Sport, de 2ª RFEF, jugará contra el Huesca, de 1ª RFEF, en Tafalla. El Barakaldo, de 1ª RFEF, jugará en casa del Reus, de 2ª RFEF, el Amorebieta, de 2ª RFEF, recibirá al Logroñés, de 1ª RFEF, y el Portugalete, de 2ª RFEF, jugará en su campo ante el Real Unión, de 1ª RFEF.
Los partidos tendrán lugar el 27, 28 y 29 de octubre.
Todos los partidos
- Atlético Calatayud - Osasuna
- Anaitasuna - Alavés
- Prat/San Rafael - Athletic
- Sestao River - Espanyol
- CD Pamplona - Eibar
- Peña Sport - Huesca
- Tudelano - Real Zaragoza
- Reus - Barakaldo
- Amorebieta - Logroñés
- Portugalete - Real Unión
- Conquense - Castellón
- Poblense - Ceuta
- Puertollano - Albacete
- Cieza - Granada
- Atlético Baleares - Eldense
- Trival Valderas Alcorcón - Leganés
- Alcalá - Las Palmas
- Badajoz - Tenerife
- Xerez - Cádiz
- Atlético Paso - Córdoba
- Llanera - Ponferradina
- Arosa - Pontevedra
- Atlético Tordesillas - Mirandés
- Gimnástica Segoviana - Leonesa
- Ribadesella - Racing de Santander
- Auriense - Deportivo
- Salamanca - Celta
- Tavernes - Valencia
- Pinatar - Elche
- Sporting Alcázar - Málaga
- Tarancón - Levante
- Manacor - Villarreal
- Lebrijana - Getafe
- Atlético Guimar/Sporting Hortaleza - Sevilla
- Recreativo - Rayo Vallecano
- Navalcarnero - Real Betis
- Covadonga - Valladolid
- Guijuelo - Sporting Gijón
- Laredo - Burgos
- Numancia - Real Oviedo
- Varea - Andorra
- Cuarte - Girona
- Utebo - Sabadell
- Castellonense - Almería
- Alcoyano - Mallorca
- Coruxo - Zamora
- Ávila - Unionistas Salamanca
- Gimnástica de Torrelavega - Ourense
- Manresa - Sant Andreu
- Calamocha - Europa
- San Sebastián de los Reyes - Coria
- Minera - Cartagena
- Mijas Las Lagunas - Real Jaén
- Antequera - Águilas