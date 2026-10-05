El Eibar visitará al Levante UD, el Alavés jugará en el campo del Cacereño y Osasuna recibirá al Logroño United en la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina de la temporada 2026-2027, tal y como ha determinado el sorteo que se ha llevado a cabo en Madrid este lunes por la tarde.

De esta forma, el Eibar, de la Liga F Moeve, jugará en el campo del Levante UD, de 1ª RFEF, que es la misma categoría en la que se halla el Cacereño, rival al que visitará el Alavés, es decir, el otro equipo vasco de la máxima categoría que entraba en el sorteo. Por su parte, Osasuna, de 1ª RFEF, recibirá al Logroño United, de la Liga F Moeve.

Los partidos de esta eliminatoria van a tener lugar entre el 3 y el 5 de noviembre. Es una eliminatoria que se juega a partido único, y hay que tener en cuenta que, si los noventa minutos finalizan con empate, directamente se pasará a la tanda de penaltis, ya que no habrá prórroga.