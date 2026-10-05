Copa de la Reina
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Levante UD-Eibar, Cacereño-Alavés y Osasuna-Logroño United, en la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina

Los partidos se disputarán el 3, 4 o 5 de noviembre, y, en caso de que los noventa minutos terminen con empate, no habrá prórroga, y el ganador se decidirá en la tanda de penaltis. Así, Eibar y Alavés tendrán como rivales a conjuntos de 1ª RFEF, y Osasuna, que compite en esa categoría, se enfrentará a un equipo de la Liga F Moeve.
Erregina Kopa zozketa garaikurra
Los partidos se jugarán entre el 3 y el 5 de noviembre. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: 2026-2027 Erregina Kopako hirugarren kanporaketako partidak: Eibar, Alaves eta Osasuna
KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Eibar visitará al Levante UD, el Alavés jugará en el campo del Cacereño y Osasuna recibirá al Logroño United en la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina de la temporada 2026-2027, tal y como ha determinado el sorteo que se ha llevado a cabo en Madrid este lunes por la tarde.

De esta forma, el Eibar, de la Liga F Moeve, jugará en el campo del Levante UD, de 1ª RFEF, que es la misma categoría en la que se halla el Cacereño, rival al que visitará el Alavés, es decir, el otro equipo vasco de la máxima categoría que entraba en el sorteo. Por su parte, Osasuna, de 1ª RFEF, recibirá al Logroño United, de la Liga F Moeve.

Los partidos de esta eliminatoria van a tener lugar entre el 3 y el 5 de noviembre. Es una eliminatoria que se juega a partido único, y hay que tener en cuenta que, si los noventa minutos finalizan con empate, directamente se pasará a la tanda de penaltis, ya que no habrá prórroga.

Todos los partidos:

Levante UD – Eibar

Cacereño – Alavés

Osasuna – Logroño United

Celta – Espanyol

Argual – Madrid CFF

Europa – Deportivo

Samper – Valencia

Sporting Huelva – Levante Badalona

Copa de la Reina Fútbol Mujeres deportistas Alavés SD Eibar Osasuna Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X