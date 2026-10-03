El Anaitasuna se clasifica para la primera eliminatoria de la Copa del Rey, y se enfrentará a un equipo de Primera División

El Anaitasuna se ha clasificado para la primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2026-2027, y se enfrentará, en su campo, en Txerloia, en Azkoitia, a un equipo de Primera División, que será uno de estos cuatro: Alavés, Athletic, Osasuna o Espanyol. En la eliminatoria previa del campeonato, cuyo partido de vuelta se ha disputado este sábado, el Anaitasuna ha dejado fuera de la competición al Tedeón. El otro equipo vasco que buscaba meterse en esa primera eliminatoria, el Baztan, ha sido eliminado, ante el Atlético Calatayud.

En este contexto, el Anaitasuna ha obtenido su clasificación con gran brillantez. En el partido de ida, el equipo guipuzcoano había ganado a su rival por 5-0, y en el de vuelta, el sábado, en el campo de San Miguel, en la localidad riojana de Navarrete, el Anaitasuna ha ratificado su superioridad, y se ha impuesto por 2-5. Errazu, Amus, Mikel, Jakes y Luis han marcado los goles del cuadro vasco.

En Elizondo, en Giltxaurdi, el Baztan ha sido eliminado por el Atlético Calatayud. El equipo navarro debía remontar el 2-0 del partido de ida, pero no ha podido hacerlo, y ha caído por 1-2.

De esta forma, el Anaitasuna estará el lunes en el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, y, como ha quedado dicho, recibirá en su campo a un equipo de Primera División, que podría ser uno de los tres conjuntos vascos de la máxima categoría que entran en ese sorteo.