Clara victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Lezama (0-2)
La Real Sociedad se ha impuesto con total autoridad (0-2) al Athletic en el derbi vasco correspondiente a la jornada 20 de la Liga F. La escuadra guipuzcoana ha tenido el duelo controlado en todo momento, y apenas ha sufrido ante los estériles esfuerzos locales.
En la primera parte las txuri-urdin se han mostrado superiores a través de la posesión de balón, mientras que las locales apenas llegaban a las inmediaciones de la portera Julia Arrula.
Las visitantes no han tenido que esperar demasiado para adelantarse en el marcador. Así, en el minuto 14 ha llegado el primer gol txuri-urdin de la mano de la joven Aiara Agirrezabala, tras un saque de banda. La defensa local se ha mostrado muy poco expeditiva situación que Agirrezabala ha aprovechado para batir por bajo a Adriana Nanclares.
El gol que no ha variado el guion del encuentro, ya que las donostiarras han seguido dominando, y en el minuto 35 han conseguido doblar su ventaja de penalti, después de que Naia Landaluze cometiese una aparentemente clara falta sobre la centrocampista francesa Claire Lavogez en el área rojiblanca. No obstante, la colegiada ha tenido que consultar la tecnología del VAR para señalar la pena máxima. Paula Fernández no ha perdonado desde los 11 metros.
En la segunda parte el Athletic se ha esforzado por acortar distancias. Ha intentado tener más el balón, pero las visitantes se han mostrado solidas atrás y peligrosas al contrataque.
De esta forma, el tercer gol txuri-urdin ha estado más cerca que el primero del cuadro bilbaíno, que de no ser por la gran actuación de Nanclares ante los intentos de Claire Lavegoz e Intza Eguiguren, se hubiese llevado una derrota más abultada
Finalmente, las txuri-urdin se han llevado la victoria y dan continuidad a su gran temporada liguera instalándose en los puestos altos de la clasificación, mientras que el Athletic se queda en la zona media de la tabla.
Ficha técnica:
0 - Athletic Club: Nanclares, Elexpuru, Landaluze, Eider, Nerea Benito (Nevado, m.60); Zubieta (Oguiza, m.78), Leire Baños (Gurtubay, m.46); Sara Ortega, Pinedo (Vilariño, m.71), Agote; y Campos (Azkona, m.46).
2 - Real Sociedad: Arrula; Lucía Rodríguez, Florentino, Moraza, Aiara; Ramírez (Arola, m.58), Cahynová, Paula Fernández, Intza (Cecilia, m.88); Andreia (Lucía Pardo, m.74) y Lavogez (Mirari, m.74).
Goles: 0-1, m.15: Aiara. 0-2, m.35: Paula Fernández, de penalti.
Árbitra: Elena Peláez (Comité castellano-leonés). Mostró tarjetas amarillas a Zubieta (m.61), Oguiza (m.93) y al técnico, Javi Lerga (m.42) del Athletic y a Florentino (m.67) y Paula Fernández (m.72), de la Real Sociedad.
