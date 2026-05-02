¿Qué tipo de derbi esperan los aficionados del Alavés y del Athletic?
Alavés y Athletic afrontan en Mendizorroza el último derbi vasco de la temporada. El Alavés mira a los puestos de descenso y el Athletic no está en su mejor momento ¿Qué pasará?
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El derbi Alavés-Athletic se jugará el sábado 2 de mayo a las 18:30
El sábado 2 de mayo, Mendizorrotza será escenario del derbi vasco entre Alavés y Athletic. Mientras, la Real Sociedad viajará al sur para medirse al Sevilla el lunes 4 de mayo. Osasuna, por su parte, queda pendiente de horario a la espera de la UEFA Champions League.
Los penaltis reparten puntos entre el Alavés y Osasuna (2-2)
El reparto de puntos, sin embargo, no le vale demasiado a ninguno de los dos, ya que aleja a los rojillos de Europa y mantiene a los babazorros en el peligro del descenso.
El derbi vasco Athletic–Osasuna se jugará el martes, 21 de abril, a las 19:00 horas
El martes 21 de abril, San Mamés será escenario del derbi vasco entre Athletic Club y Osasuna, mientras que el Real Madrid recibirá al Deportivo Alavés. Al día siguiente, la Real Sociedad se enfrentará al Getafe en Anoeta.
El Sevilla destituye a Matías Almeyda
El equipo andaluz, tras 29 jornadas de LaLiga EA Sports, se encuentra a tres puntos de los puestos de descenso. El club sevillista negocia con Luis García Plaza, exentrenador del Alavés, para sustituir al técnico argentino.
El derbi Real Sociedad-Alavés se jugará el sábado 11 de abril a las 14:00 horas
Los txuri-urdin tendrán así una semana de descanso antes de la final de Copa que disputarán ante el Atlético de Madrid el día 19 en Sevilla.
Contundente victoria de la Real Sociedad en el derbi ante Osasuna (3-1)
El gol de Oyarzabal de penalti y otros dos de Guedes certificaron la victoria txuri-urdin, a pesar de que Víctor Muñoz acortó distancias.
La Liga pasa el Alavés-Osasuna al domingo 5 de abril a las 21:00 horas
El sábado se disputará a las 14:00 el Real Sociedad-Levante y el domingo 5, también a las 14:00, el Getafe-Athletic.
LaLiga celebrará su primera “Jornada Retro” del 10 al 13 de abril
Los clubes de las dos categorías profesionales y también los árbitros saltarán al campo con equipaciones inspiradas en modelos históricos de su trayectoria.
El partido Rayo Vallecano-Real Oviedo se jugará el 4 de marzo, a las 19:00 horas
El encuentro quedó aplazado el pasado día 7, por el mal estado del césped del estadio de Vallecas. Es un partido que puede marcar la lucha por la permanencia.