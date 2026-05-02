ALAVÉS VS ATHLETIC
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¿Qué tipo de derbi esperan los aficionados del Alavés y del Athletic?

18:00 - 20:00
Aficionados del Alavés y del Athletic. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Nolako derbia espero dute Alaveseko eta Athleticeko zaleek?
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KIROLAK EITB

Última actualización

Alavés y Athletic afrontan en Mendizorroza el último derbi vasco de la temporada. El Alavés mira a los puestos de descenso y el Athletic no está en su mejor momento ¿Qué pasará?

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