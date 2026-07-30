La UEFA y sus 55 federaciones miembro han expresado este jueves su rechazo "de forma unánime e inequívoca" hacia la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados, así como ha anunciado que "no" participarán en las competiciones del organismo presidido por Gianni Infantino.

"La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha forjado a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta", ha subrayado.

Para el máximo organismo continental resulta "irresponsable" e "indefendible" que una propuesta de tal importancia para el fútbol se haya concebido "en secreto" y se haya llevado al borde de su aprobación sin ninguna consulta significativa con los que tienen encomendada la gestión de este deporte.

"Esto no es solo un profundo fracaso de liderazgo, sino una renuncia al deber de la FIFA como guardiana del fútbol mundial. Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la apropiación irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o asumir las consecuencias", ha añadido.