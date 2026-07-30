La UEFA se rebela ante los planes de Infantino para privatizar el Mundial
El organismo europeo y sus 55 federaciones ha anunciado que "no" participarán en las competiciones de la FIFA. "La Copa del Mundo no está en venta, no puede ser considerada como un producto de inversión", ha denunciado la UEFA.
La UEFA y sus 55 federaciones miembro han expresado este jueves su rechazo "de forma unánime e inequívoca" hacia la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados, así como ha anunciado que "no" participarán en las competiciones del organismo presidido por Gianni Infantino.
"La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha forjado a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta", ha subrayado.
Para el máximo organismo continental resulta "irresponsable" e "indefendible" que una propuesta de tal importancia para el fútbol se haya concebido "en secreto" y se haya llevado al borde de su aprobación sin ninguna consulta significativa con los que tienen encomendada la gestión de este deporte.
"Esto no es solo un profundo fracaso de liderazgo, sino una renuncia al deber de la FIFA como guardiana del fútbol mundial. Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la apropiación irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o asumir las consecuencias", ha añadido.
UEFA
El futuro del fútbol no puede verse dictado por las expectativas de aquellos cuyo principal deber es maximizar la rentabilidad financiera
A juicio de la UEFA, no se trata de una "decisión democrática" sino de una gobernanza basada en la "intimidación". "Es un acto de coacción indigno de una institución a la que se le ha confiado la gestión del fútbol mundial. Pero nuestra oposición va mucho más allá del proceso. En el momento en que los inversores externos adquieran participaciones en las competiciones de la FIFA, el fútbol cambiará para siempre", ha subrayado.
La UEFA se ha mostrado tajante con el modelo promovido por Infantino, que "no tiene cabida en el fútbol mundial". "El futuro del fútbol no puede verse dictado por las expectativas de aquellos cuyo principal deber es maximizar la rentabilidad financiera. Tampoco pueden los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados quedar subordinados a la rentabilidad de los inversores", ha indicado.
Asimismo, ha ensalzado que el fútbol "no puede hipotecar su futuro" en aras del beneficio económico. "La postura de Europa es clara. Nunca otorgaremos legitimidad a este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender lo que simplemente se le ha confiado en nombre de la próxima generación", ha destacado.
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