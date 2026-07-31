Muere Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano de los ochenta y noventa
El exdefensa internacional Franco Baresi, el legendario capitán del AC Milan en la década de los ochenta y noventa, ganador de tres Copas de Europa, seis Ligas de Italia y el Mundial de España en 1982, ha muerto a los 66 años por enfermedad, según anunció este viernes el club italiano en un comunicado.
Vicepresidente honorario del AC Milan desde 2020, fue campeón del mundo con Italia en 1982 y finalista en el Mundial de 1994, donde falló un penalti en la tanda decisiva y está considerado uno de los mejores centrales de la historia.
Nacido en Travagliato en mayo de 1960, Franchino 'Franco' Baresi se formó en las categorías inferiores del AC Milan y ascendió al primer equipo en 1978 con tan solo 17 años y 11 meses, convirtiéndose en el segundo jugador, con 719 partidos, que más encuentros ha disputado con el club italiano, tan sólo superado por Paolo Maldini (902).
Con el propio Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta integró una de las mejores defensas del continente. Subcampeón del Balón de Oro de 1989, por detrás de su compañero Marco van Basten, Baresi se retiró en 1997.
Además de la camiseta rossonera, Baresi también vistió en 81 ocasiones la 'azzurra' de la selección italiana. Tras conquistar el Mundial en 1982, aunque sin jugar un solo minuto, fue tercero en el Mundial de Italia en 1990 y finalista en el de 1994, donde cayó en la tanda de penaltis contra Brasil.
Hace un año, en agosto de 2025, durante un chequeo rutinario, le detectaron un nódulo pulmonar que fue extirpado quirúrgicamente, pero de lo que nunca se recuperó. Su última aparición pública en San Siro fue como portador de la antorcha en la ceremonia de inauguración del Milan Cortina, junto al histórico capitán del Inter, Giuseppe Bergomi.
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