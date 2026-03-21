Andoni Iraola: “Ernesto ha tomado su decisión, pero eso no me afecta a mí”

Andoni Iraola habló este viernes sobre la decisión de Ernesto Valverde de abandonar el Athletic al final de la presente temporada: “A mí también me sorprendió la decisión. Tengo muchos amigos allí y todos me mandaron mensajes.”

Eso sí, ante los rumores que le colocan en el banquillo bilbaíno, apostilló que “él ya ha tomado su decisión, pero eso no me afecta a mí".

Iraola hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo, el Bournemouth de la Premier inglesa, empató ante el Manchester United en casa.

“Solo tengo buenas palabras, en el fútbol Ernesto es mi referente”, añadió el de Usurbil Su contrato termina al final de esta temporada, y en este sentido afirmó que tiene que hablar con el Bournemouth “internamente, pero no sobre otro club”.