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Todos los partidos de pretemporada 2026 de la Real Sociedad, del Athletic, del Alavés y de Osasuna

LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027 comenzará a mediados de agosto; antes, en julio y en la primera quincena de agosto, los equipos vascos de Primera División jugarán varios partidos de preparación.
Rosier (Osasuna) eta Guedes (Reala)
Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Realak, Athleticek, Alavesek eta Osasunak 2026ko denboraldiaurrean jokatuko dituzten partida guztiak
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KIROLAK EITB

Última actualización

La Real Sociedad, el Athletic, el Alavés y Osasuna jugarán varios partidos de preparación para la temporada 2026-2027, que comenzará oficialmente a mediados de agosto. Estos son los partidos de pretemporada de los equipos vascos de LaLiga EA Sports:

REAL SOCIEDAD: comenzará los entrenamientos el 4 de julio.

ATHLETIC

ALAVÉS

OSASUNA:

- Norwich City vs. Osasuna, en Norwich, el 1 de agosto, a las 16:00 horas.

Athletic Club Osasuna Real Sociedad Alavés Fútbol

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