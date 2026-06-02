Todos los partidos de pretemporada 2026 de la Real Sociedad, del Athletic, del Alavés y de Osasuna
La Real Sociedad, el Athletic, el Alavés y Osasuna jugarán varios partidos de preparación para la temporada 2026-2027, que comenzará oficialmente a mediados de agosto. Estos son los partidos de pretemporada de los equipos vascos de LaLiga EA Sports:
REAL SOCIEDAD: comenzará los entrenamientos el 4 de julio.
ATHLETIC
ALAVÉS
OSASUNA:
- Norwich City vs. Osasuna, en Norwich, el 1 de agosto, a las 16:00 horas.
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