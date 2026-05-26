FC Barcelona vs. Real Sociedad
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Irene Paredes tras ganar la Liga de Campeones y antes de jugar ante la Real: “El cuerpo me ha permitido rendir a un alto nivel”

Irene Paredes (Bartzelona)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Irene Paredes, Txapeldunen Liga irabazita eta Realaren aurka jokatu aurretik: “Fisikoki, denboraldi oso txukuna egin dut”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

La jugadora guipuzcoana del FC Barcelona, que acaba de proclamarse, nuevamente, campeona de Europa con su equipo, quiere cerrar LaLiga F Moeve de la mejor manera posible; este miércoles, a las 19:00 horas, el conjunto catalán recibe a la Real Sociedad, en un partido que será emitido en directo por EITB.

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