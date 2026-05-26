Irene Paredes tras ganar la Liga de Campeones y antes de jugar ante la Real: “El cuerpo me ha permitido rendir a un alto nivel”
La jugadora guipuzcoana del FC Barcelona, que acaba de proclamarse, nuevamente, campeona de Europa con su equipo, quiere cerrar LaLiga F Moeve de la mejor manera posible; este miércoles, a las 19:00 horas, el conjunto catalán recibe a la Real Sociedad, en un partido que será emitido en directo por EITB.
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Eibar suma un punto tras el partido contra el Sevilla
El Eibar ha empatado a 0 en Sevilla, consiguiendo así un punto a domicilio. A falta de la última jornada, el conjunto armero se mantiene en la decimotercera posición.
El Athletic gana al DUX Logroño en Las Gaunas y se asegura acabar la liga entre los ocho primeros (0-2)
Las de Javi Lerga se han adelantado en el minuto 15 por medio de Ane Azkona. Maddi Torre ha hecho el segundo gol en la segunda parte, en el minuto 52. Las rojiblancas se ahorrarán una ronda de Copa de la Reina la próxima temporada.
Braulio Vázquez: “Creo que necesitábamos un estímulo, una catarsis"
“No voy a pedir perdón por estar 8 años en primera división, tenemos que saber lo que somos. No sé cuántas veces he escuchado que había falta de ambición”, ha reprochado el director deportivo rojillo en la rueda de prensa de final de campaña. Por otro lado, ha dado por cerrada al 99% la renovación del capitán Kike Barja.
Sergio Fernández: “Nuestra idea es no desprendernos de ninguno de nuestros activos que nos permitan crecer”
El director deportivo del Alavés ha comparecido, este martes, ante los medios de comunicación, para realizar un balance de la temporada que acaba de finalizar; Sergio Fernández, que ha renovado hasta 2029, se ha referido a la situación de varios jugadores del equipo babazorro.
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La delantera llegó al equipo armero en 2025, desde el Real Madrid, y, en su primera campaña como jugadora del Eibar, ha disputado más de 1600 minutos de juego.
Juan Cruz no continuará en Osasuna
El defensa ha jugado durante seis temporadas en el club navarro, al que llegó desde el Elche, y deja Osasuna tras haber sido alineado en 164 partidos. “Ha sabido encarnar valores que le han hecho ganarse el respeto y cariño de compañeros y aficionados”, ha destacado la entidad pamplonesa.
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Según lo anunciado por el club babazorro este martes, el director deportivo prolonga su vinculación con la entidad tres temporadas más.
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