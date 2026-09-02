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Matthew Brennan vuelve a ser el más rápido en el esprint, en Lorca, y suma ya tres triunfos en la Vuelta a España

El ciclista británico del Visma ha ganado la undécima etapa de la 81ª edición de la carrera, en la que Enric Mas (Movistar) continúa como líder.
Matthew Brennan (Visma)
Tercera victoria para Mathew Brennan. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Matthew Brennan azkarrena izan da berriro esprintean, Lorcan, eta hiru garaipen lortu ditu Espainiako Vueltan
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El ciclista británico del equipo Visma Lease a Bike Matthew Brennan ha ganado la undécima etapa de la Vuelta a España de 2026, en Lorca, al esprint, este miércoles, en una jornada de competición que no ha deparado cambios en la clasificación general, que sigue liderada por el corredor español del Movistar Enric Mas.

Brennan, que se ha impuesto con superioridad, ha aprovechado a la perfección el buen trabajo realizado en los últimos metros por su compañero Wout van Aert. El líder de la clasificación por puntos ha lanzado al joven esprínter, que, a sus 21 años, es, por el momento, el mejor de esta Vuelta a España en las llegadas masivas.

Para el jueves, está prevista la disputa de la duodécima etapa de la 81ª Vuelta a España, que va a ser una importante etapa de montaña, con final en Calar Alto y un recorrido de 166,6 kilómetros.

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