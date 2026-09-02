Matthew Brennan vuelve a ser el más rápido en el esprint, en Lorca, y suma ya tres triunfos en la Vuelta a España
El ciclista británico del equipo Visma Lease a Bike Matthew Brennan ha ganado la undécima etapa de la Vuelta a España de 2026, en Lorca, al esprint, este miércoles, en una jornada de competición que no ha deparado cambios en la clasificación general, que sigue liderada por el corredor español del Movistar Enric Mas.
Brennan, que se ha impuesto con superioridad, ha aprovechado a la perfección el buen trabajo realizado en los últimos metros por su compañero Wout van Aert. El líder de la clasificación por puntos ha lanzado al joven esprínter, que, a sus 21 años, es, por el momento, el mejor de esta Vuelta a España en las llegadas masivas.
Para el jueves, está prevista la disputa de la duodécima etapa de la 81ª Vuelta a España, que va a ser una importante etapa de montaña, con final en Calar Alto y un recorrido de 166,6 kilómetros.
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Xabier Mikel Azparren, que finalmente ha sido sexto, ha estado muy cerca de la victoria, pero ha sido adelantado por el pelotón en los últimos metros. Ha sido una jornada que no ha deparado cambios en la clasificación general.
Enric Mas reina en solitario en Aitana y fortalece su liderato
El ciclista mallorquí ha firmado una exhibición de fuerza en el Alto de Aitana y se ha impuesto en la novena etapa de la Vuelta a España 2026. El jefe de filas del Movistar Team ha respondido con autoridad al reto de portar el maillot rojo tras la salida de Tadej Pogacar, superando a rivales como Primoz Roglic y Felix Gall y reforzando su liderato antes de la primera jornada de descanso.
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El esloveno ha querido tranquilizar a sus seguidores tras la caída que sufrió en la Vuelta a España y que le obligó ha abandonar la carrera cuando lo tenía todo a favor para ganar la presente edición.
Mas es nuevo líder tras el abandono de Pogacar, en una etapa ganada por Coquard
La octava etapa de La Vuelta ha dejado un vuelco histórico en la carrera. Tadej Pogacar, líder y gran favorito al triunfo final, se ha visto obligado a abandonar tras sufrir una dura caída a 32 kilómetros de la meta, dejando el liderato en manos de Enric Mas. En un final caótico, Bryan Coquard se ha impuesto al esprint por delante de Mads Pedersen y Jordi Meeus.
Pogacar sufre una dura caída y abandona la Vuelta
Según el parte médico facilitado por su equipo, el UAE, el ciclista presenta una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, otra fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula.
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Segundo ha sido otro noruego, Tobias Johannessen (Uno X), a 34 segundos, y tercero el belga Wout Van Aert, a 47.
Pogacar supera a Enric Mas en la meta de Castellón y refuerza el liderato
El ciclista esloveno del UAE ha superado con claridad al español del Movistar, que ahora es segundo en la general, después de que ambos tomasen ventaja con respecto a un grupo formado por otros favoritos.
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El corredor británico del Visma se impone con claridad sobre el belga Jordi Meeus (Red Bull) y el italiano Vincenzo Albanese (EF Education) en la meta de Roquetes. Pogacar (UAE) mantiene el liderato.
Pogacar termina en solitario en Andorra con otra exhibición de maestría
El esloveno ha convertido la primera jornada de alta montaña en un golpe importante para sus rivales rompiendo la carrera a 50,5 kilómetros de meta, en la Collada de Beixalís. Widar ha llegado en segundo lugar y Gall ha sido tercero.