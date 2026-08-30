Pogacar publica su primer mensaje desde el hospital: “Stayin' alive"
El esloveno ha querido tranquilizar a sus seguidores tras la caída que sufrió en la Vuelta a España y que le obligó ha abandonar la carrera cuando lo tenía todo a favor para ganar la presente edición.
El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), que este sábado abandonó La Vuelta cuando era líder en solitario al sufrir una caída durante la octava etapa, publicó su primer mensaje en redes desde el percance con una fotografía en la cama del centro sanitario donde está ingresado con una canción del grupo Bee Gees, 'Stayin' alive' (Seguir vivo).
Este domingo por la mañana Pogacar saludó a sus seguidores con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en el que se le ve en la cama con un collarín cervical, heridas y un apósito que cubre la parte externa de su ceja derecha y una expresión del rostro entre dolorida e irónica.
No obstante, el esloveno quiso tranquilizar a los seguidores con su habitual gesto con la mano (con el índice y el meñique levantados) y la canción 'Stayin' alive' de los Bee Gees que parece demostrar que su ánimo, a la espera de ser intervenido, es alto.
El pentacampeón del Tour de Francia sufrió una caída mientras iba en el pelotón a poco más de 30 kilómetros de la meta en Xeraco (Valencia), en la que sufrió conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones.
Según los médicos, será necesaria una cirugía de clavícula, que deberá retrasarse debido a las precauciones por la conmoción cerebral.
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Pogacar sufre una dura caída y abandona la Vuelta
Según el parte médico facilitado por su equipo, el UAE, el ciclista presenta una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, otra fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula.
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